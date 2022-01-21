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Назван определяемый по глазам признак предрасположенности к ранней смерти

Ученые: преждевременное старение сетчатки глаза является признаком короткой жизни

Фото: Pixabay

Ученые из Китая и Австралии провели исследование и назвали признак, позволяющий определить, на сколько человек предрасположен к ранней смерти. Выводы исследований были опубликованы в Британском журнале офтальмологии, сообщает «Медик Форум».

Эксперты выяснили, что если сетчатка глаз начинает стареть преждевременно, это может являться сигналом короткой жизни человека в целом, а также ранней смерти. Исследователи в течение 11 лет наблюдали за состоянием сетчатки 36 тысяч человек возрастом от 40 до 69 лет. За это время умер 1871 человек. Причиной смерти наибольшего числа из них стал рак. У них была обнаружена «быстро стареющая» сетчатка — ее состояние не соответствовало их биологическом возрасту.

Ученые объяснили, что подобные проблемы возникают в связи с повреждением ее нервов, а также кровеносных сосудов. Такие последствия могут быть вызваны рядом факторов, например гипертонией, высоким уровнем сахара и холестерина в крови, неправильным питанием или же ожирением. В таком случае нездоровая форма сетчатки является отражением не всегда видимых проблем со здоровьем.

«Если сетчатка человека на год старше его фактического возраста, риск смерти по любой причине возрастает на два процента. Большая разница между возрастом сетчатки человека и его фактическим возрастом означает повышение такого риска от 49 до 67 процентов», — заключили специалисты.

Ранее диетологи рассказали, какие привычки могут поддержать здоровье суставов. По словам врачей, артрит может быть чрезвычайно болезненным, неудобным и разочаровывающим. Два наиболее распространенных типа этого заболевания, — это ревматоидный артрит, при котором поражается иммунная система, и остеоартрит, когда разрушается хрящ.

Марина Совина
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