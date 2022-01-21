Жулин стихами о неведомой зверушке оценил небинарного фигуриста на Олимпиаде

Двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду, тренер Александр Жулин высказался о реакции на его оскорбления в адрес американского фигуриста Тимоти Ледюка, который станет первым небинарным спортсменом на Олимпиаде в Пекине. Его слова приводит Sport24.

«Он не знает, кто он — женщина или мужчина. То ли чушка, то ли мушка, то ли неведома зверушка. А он такой с бородой, достаточно пластичный...» — стихами оценил спортсмена он. Жулин заявил, что не считает нужным извиняться за свои высказывания, и порассуждал о том, что западная толерантность может привести к росту насилия и педофилии.

11 января Жулин назвал Ледюка уродом и не смог определить, в какой категории ему нужно выступать. После этого канадская фигуристка Меган Дюамель потребовала у Международного союза конькобежцев наказать Жулина, а федерация фигурного катания США осудила разжигание ненависти.

Ледюк идентифицирует себя гендером, выпадающим из бинарной системы. Он попал в состав на Олимпийские игры-2022 в паре с Эшли Кейн-Гриббл. В январе этого года фигуристы стали чемпионами США.