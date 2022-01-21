Министр спорта отреагировал на планы фанатов по бойкоту матчей РПЛ из-за Fan ID

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин отреагировал на планы ряда фанатских объединений бойкотировать матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) в знак протеста перед введением системы Fan ID. Его слова приводит ТАСС.

Матыцин заявил, что министерство готово к проведению информационно-разъяснительной работы и готово на встречу с лидерами фанатского актива. Ранее о готовности бойкотировать матчи РПЛ заявили фанаты ЦСКА и «Спартака».

Система Fan ID заработает с 1июня. Соответствующий закон 30 декабря 2021-го подписал президент России Владимир Путин.

В начале декабря закон о введении паспорта болельщика приняла Госдума. Тогда же фанаты «Зенита» назвали нововведение репрессивной мерой.

Fan ID был опробирован в ходе чемпионата мира-2018 в России. Для прохода на трибуну каждый болельщик обязан был иметь персонифицированную карту зрителя.