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Звезда «Секса в большом городе» порадовалась удалению сцены с Крисом Нотом

Синтия Никсон высказалась об удалении эпизода с Крисом Нотом из «Секса в большом городе»

Фото: Globallookpress.com

Американская актриса Синтия Никсон высказалась об удалении эпизода с ее коллегой Крисом Нотом из финала продолжения «Секса в большом городе». Об этом сообщает Entertainment Tonight.

Артист должен был появиться в одной из сцен финала сиквела, который получил название «И просто так», но этот момент решили вырезать, когда против Нота выдвинули обвинения в изнасиловании. Никсон порадовалась такому шагу.

«Я думаю, что нам очень повезло, что эти изменения удалось внести. Мы очень гордимся нашим шоу», — сказала актриса.

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Ранее исполнительницы главных ролей в сиквеле Синтия Никсон, Сара Джессика Паркер и Кристин Дэвис высказались по поводу ситуации вокруг Нота. «Мы глубоко опечалены обвинениями, выдвинутыми в адрес Криса Нота. Мы поддерживаем женщин, которые выступили и поделились своим болезненным опытом. Мы знаем, что это может быть очень сложно, и мы восхищаемся этим», — говорится в совместном заявлении актрис.

Ранее две женщины, не знакомые между собой лично, рассказали изданию The Hollywood Reporter, что Крис Нот изнасиловал их в 2004 и 2015 годах. По словам одной из них, актер пригласил ее в свою квартиру, сначала без спроса поцеловал, а затем изнасиловал. После ей пришлось обращаться к врачам. Позже с аналогичными обвинениями выступила третья женщина. Она заявила, что Нот домогался ее в 2010 году, когда ей было 18 лет.

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Марина Погосян
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