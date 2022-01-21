Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Верона
Сегодня
22:45 (Мск)
Болонья
Италия - Серия А|23-й тур
Уотфорд
Сегодня
23:00 (Мск)
Норвич Сити
Англия - Премьер-лига|23-й тур
Эспаньол
Сегодня
23:00 (Мск)
Бетис
Испания - Примера|22-й тур
Лион
Сегодня
23:00 (Мск)
Сент-Этьен
Франция - Лига 1|22-й тур
Лидс Юнайтед
Завтра
18:00 (Мск)
Ньюкасл Юнайтед
Англия - Премьер-лига|23-й тур
Спорт

Фанаты ЦСКА решили бойкотировать матчи из-за введения Fan ID

Ряд объединений фанатов ЦСКА готовы на бойкот матчей РПЛ из-за введения Fan ID

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Фанатский актив ЦСКА выступает против введения системы Fan ID. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник агентства, знакомый с ситуацией, утверждает, что ряд фанатских объединений «армейцев» готовы бойкотировать матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) в знак протеста. Фанаты пока не определились с окончательной позицией относительно системы Fan ID. Результаты акций протеста могут повлечь за собой и категорический отказ от паспорта болельщика.

Ранее стало известно, что и активные фанаты московского «Спартака» настроены против Fan ID и готовы бойкотировать матчи. Закон о введении паспорта болельщика вступит в силу с 1июня. Матчи РПЛ возобновятся после зимней паузы.

В первом круге чемпионата России фанаты ряда клубов также проводили акции протеста, организованно покидая трибуны. Это было сделано в знак солидарности с болельщиками ЦСКА, которые столкнулись с массовыми задержаниями после матча против «Зенита».

Fan ID был опробирован в ходе чемпионата мира-2018 в России. Для прохода на трибуну каждый болельщик обязан был иметь персонифицированную карту зрителя. Кроме того, наличие Fan ID освобождало иностранных болельщиков от оформления российской визы.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
В НАТО ответили на требование Москвы вывести войска из Болгарии и Румынии
Захарова обвинила США в двойных стандартах
Фанаты ЦСКА решили бойкотировать матчи из-за введения Fan ID
В Великобритании сообщили о новой разновидности омикрон-штамма коронавируса
Кадыров назвал согласованным задержание жены бывшего чеченского судьи
В НАТО заявили о намерении остаться на востоке
В Германии прокомментировали позицию правительства по «Северному потоку-2»
Кадыров пригрозил семье бывшего чеченского судьи местом в тюрьме или под землей
В Москве с подземной парковки на сутки угнали Maserati
США подтвердили планы поставить на Украину Ми-17 российского производства
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter