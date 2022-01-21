Появились новые данные о состоянии Пеле

Бывший футболист сборной Бразилии и трехкратный чемпион мира по футболу Пеле выписан из больницы в бразильском Сан-Паулу. Об этом сообщает Reuters.

По информации источника, 81-летний бразилец находится в стабильном состоянии. Отмечается, что он прошел курс химиотерапии.

О госпитализации Пеле стало известно 20 января. Легенда мирового футбола должен был продолжить лечение, которое он проходил в последние месяцы 2021 года из-за удаления опухоли в толстой кишке. Врачам необходимо было определить наличие метастазов в организме.

Пеле известен по выступлениям за бразильский «Сантос» и «Нью-Йорк Космос» из США. В составе сборной Бразилии форвард трижды выигрывал чемпионат мира. Он был признан игроком столетия по версии Международной федерации футбола (ФИФА).