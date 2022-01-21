Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Верона
Сегодня
22:45 (Мск)
Болонья
Италия - Серия А|23-й тур
Уотфорд
Сегодня
23:00 (Мск)
Норвич Сити
Англия - Премьер-лига|23-й тур
Эспаньол
Сегодня
23:00 (Мск)
Бетис
Испания - Примера|22-й тур
Лион
Сегодня
23:00 (Мск)
Сент-Этьен
Франция - Лига 1|22-й тур
Лидс Юнайтед
Завтра
18:00 (Мск)
Ньюкасл Юнайтед
Англия - Премьер-лига|23-й тур
Спорт

Появились новые данные о состоянии Пеле

Пеле выписан из больницы в Сан-Паулу после химиотерапии и находится в стабильном состоянии

Фото: Nelson Antoine / Shutterstock

Бывший футболист сборной Бразилии и трехкратный чемпион мира по футболу Пеле выписан из больницы в бразильском Сан-Паулу. Об этом сообщает Reuters.

По информации источника, 81-летний бразилец находится в стабильном состоянии. Отмечается, что он прошел курс химиотерапии.

О госпитализации Пеле стало известно 20 января. Легенда мирового футбола должен был продолжить лечение, которое он проходил в последние месяцы 2021 года из-за удаления опухоли в толстой кишке. Врачам необходимо было определить наличие метастазов в организме.

Пеле известен по выступлениям за бразильский «Сантос» и «Нью-Йорк Космос» из США. В составе сборной Бразилии форвард трижды выигрывал чемпионат мира. Он был признан игроком столетия по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Коммунисты сочли предложение похоронить Ленина отвлекающим маневром
Мавзолею предложили новое применение при выносе тела Ленина
Несколько человек в Москве упали с большой высоты и выжили благодаря сугробам
Трижды судимый россиянин угрожал сжечь своего руководителя
Дагестанец на «Жигулях» устроил GTA-заезд, сбил инспектора и попал на видео
Опубликовано меню с ценами в столовой Госдумы
Поединок с участием Волкова возглавит турнир UFC
Власти Крыма прокомментировали сообщения о минировании школ и филиала МГУ
Бывшая солистка «ВИА Гры» рассказала о своем самом постыдном платье
Европа решила поспорить с Россией из-за леса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter