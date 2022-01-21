Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Появилось видео с места выстрела полковника полиции в жену в Подмосковье

Опубликованы кадры с коттеджем в Подольске, где полковник МВД выстрелил в жену
Начало событий в новости Раненая жена полковника МВД рассказала свою версию о выстрелившем в нее муже

Известия

Видео с места инцидента в подмосковном Подольске, где полковник МВД выстрелил в жену, опубликовало издание «Известия».

На появившихся в распоряжении издания кадрах виден кирпичный коттедж, огороженный забором.

С места происшествия следователи изъяли травматический пистолет, пять патронов калибра 9 миллиметров, гильзу. Также эксперты сняли отпечатки пальцев.

У пострадавшей врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и посттравматическую перфорацию барабанной перепонки. Она заявила, что хотела поцеловать супруга и неудачно наклонилась к нему, когда он, сидя на диване, чистил табельный пистолет. В этот момент прогремел выстрел. Тем самым женщина подтвердила версию мужа о несчастном случае.

Правоохранители также проверят другую версию произошедшего. Теща полковника рассказала о семейном скандале перед инцидентом, сообщает Baza. В ночь на 21 января она слышала, как ее дочь поругалась с мужем, после чего он в нее выстрелил. Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии.

МВД, Следственный комитет России (СКР) и прокуратура проводят проверку по факту несчастного случая. 41-летний полковник задержан. Он занимает пост начальника подмосковного отдела в управлении по обеспечению охраны общественного порядка МВД. Его 28-летняя жена работает в этом же подразделении и является лейтенантом полиции.

Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В России выявили 49 513 случаев коронавируса
Российский инфекционист предрек становление COVID-19 сезонным ОРВИ
Участникам фотосессии с полуголой девушкой у мечети предъявили обвинение
В Женеве начались переговоры представителей России и США
Застрявшая в гостях у мужчины девушка решила выйти за него замуж
Сын Куравлева рассказал об изменении состояния госпитализированного отца
В МИД уличили НАТО в бесцеремонном давлении на Швецию и Финляндию
Рябков назвал срок ответа США на предложения России по гарантиям безопасности
Российский блогер-карлик Хасбик появился в рекламе KFC
В МИД прокомментировали возможность участия США в «нормандском формате»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter