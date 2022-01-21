Появилось видео с места выстрела полковника полиции в жену в Подмосковье

Известия

Видео с места инцидента в подмосковном Подольске, где полковник МВД выстрелил в жену, опубликовало издание «Известия».

На появившихся в распоряжении издания кадрах виден кирпичный коттедж, огороженный забором.

С места происшествия следователи изъяли травматический пистолет, пять патронов калибра 9 миллиметров, гильзу. Также эксперты сняли отпечатки пальцев.

У пострадавшей врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и посттравматическую перфорацию барабанной перепонки. Она заявила, что хотела поцеловать супруга и неудачно наклонилась к нему, когда он, сидя на диване, чистил табельный пистолет. В этот момент прогремел выстрел. Тем самым женщина подтвердила версию мужа о несчастном случае.

Правоохранители также проверят другую версию произошедшего. Теща полковника рассказала о семейном скандале перед инцидентом, сообщает Baza. В ночь на 21 января она слышала, как ее дочь поругалась с мужем, после чего он в нее выстрелил. Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии.

МВД, Следственный комитет России (СКР) и прокуратура проводят проверку по факту несчастного случая. 41-летний полковник задержан. Он занимает пост начальника подмосковного отдела в управлении по обеспечению охраны общественного порядка МВД. Его 28-летняя жена работает в этом же подразделении и является лейтенантом полиции.