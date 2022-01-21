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Раненая жена полковника МВД рассказала свою версию о выстрелившем в нее муже

Жена полковника МВД: муж случайно выстрелил в нее, когда она хотела его поцеловать

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Жена полковника полиции подтвердила версию о несчастном случае, в результате которого дома, в подмосковном Подольске, получила от мужа пулю из травматического пистолета. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам женщины, она хотела поцеловать супруга и неудачно наклонилась к нему, когда он, сидя на диване, чистил табельный пистолет. В этот момент прогремел выстрел. При этом в сообщении указывается, что пострадавшая получила ранение в затылок.

Правоохранители также проверят другую версию произошедшего. Теща полковника рассказала о семейном скандале перед инцидентом, сообщает Baza. В ночь на 21 января она слышала, как ее дочь поругалась с мужем, после чего он в нее выстрелил. Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии.

МВД, Следственный комитет России (СКР) и прокуратура проводят проверку по факту несчастного случая. 41-летний полковник задержан. Он занимает пост начальника подмосковного отдела в управлении по обеспечению охраны общественного порядка МВД. Его 28-летняя жена работает в этом же подразделении и является лейтенантом полиции.

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Любовь Ширижик
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