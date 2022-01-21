В МИД заявили о следовании США сформулированной Россией повестке

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США следуют повестке, которую сформулировала Москва. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24», передает РИА Новости.

Рябков отметил, что те задачи и рубежи, на которые Россия должна выйти, они какое-то время назад не рассматривались в практическом плане. Тем не менее, сейчас в Москве занимаются этим в повседневном режиме, подчеркнул дипломат. Он также добавил, что повестка дня, по которой идет работа, сформулирована Россией, а США и коллективный Запад следуют ей. «Мы удерживаем внешнеполитическую инициативу, мы будем работать на более надежное обеспечение безопасности нашей страны», — резюмировал он.

Ранее Рябков пригрозил, что Россия будет принимать серьезные политические решения в случае, если ответ Запада на предложения по гарантиям безопасности в Европе будет разочаровывающим. «Мы не хотим конфликта, мы ни на кого не нападаем, никому не угрожаем. Мы хотим надежно обеспечить наши интересы», — подчеркнул дипломат.