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В МИД заявили о следовании США сформулированной Россией повестке

Замглавы МИД Рябков: США и Запад следуют повестке, которую сформулировала Россия
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США следуют повестке, которую сформулировала Москва. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24», передает РИА Новости.

Рябков отметил, что те задачи и рубежи, на которые Россия должна выйти, они какое-то время назад не рассматривались в практическом плане. Тем не менее, сейчас в Москве занимаются этим в повседневном режиме, подчеркнул дипломат. Он также добавил, что повестка дня, по которой идет работа, сформулирована Россией, а США и коллективный Запад следуют ей. «Мы удерживаем внешнеполитическую инициативу, мы будем работать на более надежное обеспечение безопасности нашей страны», — резюмировал он.

Ранее Рябков пригрозил, что Россия будет принимать серьезные политические решения в случае, если ответ Запада на предложения по гарантиям безопасности в Европе будет разочаровывающим. «Мы не хотим конфликта, мы ни на кого не нападаем, никому не угрожаем. Мы хотим надежно обеспечить наши интересы», — подчеркнул дипломат.

Марина Совина
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