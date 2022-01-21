Тренер объяснил плохую стрельбу российских биатлонисток «женскими качествами»

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов высказался о причинах, по которым спортсменки испытывают проблемы со стрельбой. Его слова приводит Metaratings.

«В основном девушки проваливаются из-за своих эмоциональных, чисто женских качеств. Их вдруг несет ни с того ни с сего. Или вдруг прет по трассе — и под этим они свой контроль теряют, а потом вдруг появляются срывы», — объяснил специалист. По мнению Шашилова, причины ошибок россиянок кроются в психологических и эмоциональных проблемах. При этом он добавил, что с каждой гонкой биатлонистки прогрессируют.

13 января появилась информация, что правление Союза биатлонистов России (СБР) может поднять вопрос об увольнении Шашилова из-за участившихся случаев нарушения режима. Позже член правления СБР Иван Черезов заявил, что такого вопроса в повестке заседания нет.

В текущем сезоне на счету россиянок пять медалей Кубка мира. Биатлонистки завоевали серебро и бронзу в эстафете, Кристина Резцова выиграла бронзу в масс-старте в и золото в одиночной смешанной эстафете с Антоном Бабиковым.