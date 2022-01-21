Украинская биатлонистка обратилась к выигравшему бронзу на этапе КМ россиянину

Украинская биатлонистка Екатерина Бех оценила итоги мужской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Спортсменка высказалась в Instagram.

Она обратилась к возлюбленному — выигравшему бронзу россиянину Кариму Халили, которого назвала самым лучшим. «Ты знаешь, как поднять мне настроение в сложившейся ситуации», — добавила Бех.

Ранее в пятницу, 21 января, к Халили и его соотечественнику Антону Бабикову обратился норвежский биатлонист Тарьей Бе. Спортсмен, выигравший серебро в индивидуальной гонке, заявил, что оказался в «русском сэндвиче».

Халили допустил один промах и пришел к финишу третьим, это его первый подиум в личных гонках в карьере. Бабиков с нулем промахов стал победителем гонки, которая прошла в четверг, 20 января.