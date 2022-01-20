Российский биатлонист Бабиков выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира

Российский биатлонист Антон Бабиков одержал победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Соревнования прошли в четверг, 20 января. Бабиков прошел все четыре рубежа без промахов за 49 минут 46,8 секунды и завоевал золотую медаль. Второе место с двумя промахами занял норвежец Тарьей Бе (плюс 9,7 секунды). Другой россиянин, Карим Халили, допустил один промах и выиграл бронзу (плюс 48,5 секунды).

Бабиков не попадал на подиум на этапах Кубка мира в личных гонках пять лет. Последний раз это произошло с ним в декабре 2016-го в масс-старте на этапе соревнований в чешском Нове-Место. Там россиянин завоевал бронзу.

Этап Кубка мира в Антхольце завершится в воскресенье, 23 января. Соревнования возобновятся в марте после Олимпиады-2022 в Пекине.