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Норвежский биатлонист обратился к соперникам из России

Норвежец Бе об индивидуальной гонке на этапе КМ по биатлону: оказался в русском сэндвиче

Фото: @johannesbo

Норвежский биатлонист Тарьей Бе подвел итоги индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Спортсмен высказался в Instagram.

Бе, завоевавший серебро, обратился к соперниками из России Антону Бабикову и Кариму Халили, которые заняли первое и третье места соответственно. «У меня был шанс, но я оказался в русском сэндвиче», — написал биатлонист, добавив, что поздравляет россиян.

Соревнования прошли в четверг, 12 января. Бабиков попал на подиум в личных гонках на этапах Кубка мира первый раз за пять лет. С другим Халили, это произошло впервые в карьере.

Тарьей Бе в общем зачете Кубка мира находится на четвертом месте. Лучший из россиян — Александр Логинов — занимает пятую строчку. Этап соревнований в Антхольце станет последним перед стартом Олимпиады в Пекине, которая пройдет с 4 по 20 февраля.

Алексей Гусев
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