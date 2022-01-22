Президент Эстонии обвинил Россию в желании вернуться в 1997 год

Президент Эстонии Алар Карис назвал политической атакой предложения России к НАТО по гарантиям безопасности, в том числе по выводу сил альянса из Болгарии и Румынии. Об этом сообщается на сайте президента.

По его словам, Москва желает повернуть историю вспять, в 1997 год. Карис подчеркнул, что подобное возвращение истории во времена, пока НАТО не расширялось на восток — немыслимо и не произойдет, потому что альянс не примет такого решения. Он также отметил, что в НАТО будут решительно сопротивляться такого рода атакам.

Ранее официальный представитель НАТО Оана Лунгеску назвала неприемлемым требование России о выводе войск альянса из Болгарии и Румынии. По ее словам, требования Москвы «разделят членов НАТО на первый и второй сорт». Альянс на такой шаг не пойдет, заявила она.

21 января министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что российские предложения по гарантиям безопасности подразумевают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии. Глава российской дипломатии уточнил, что это необходимо в рамках выполнения пункта о возвращении альянса к границам 1997 года. «Речь идет о выводе иностранных сил, техники и вооружений и других шагах с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 год на территории стран, не являвшихся членами НАТО на указанную дату. К таковым относятся и Болгария, и Румыния», — рассказал он.

