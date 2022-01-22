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Спорт

Российский шахматист отказался играть в маске и получил техническое поражение

Российскому гроссмейстеру Дубову присудили техническое поражение за отказ играть в маске

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Российскому гроссмейстеру Даниилу Дубову присудили техническое поражение в партии седьмого тура супертурнира Tata Steel Masters в Вейк-ан-Зее. Об этом сообщается на сайте турнира.

Шахматиста попросили сыграть в маске после того, как в его окружении выявили коронавирус. Таким образом, организаторы турнира хотели обезопасить соперника Аниша Гири.

Дубов принципиально отказался надевать маску и не явился на матч. Его экспресс-тест показал отрицательный результат, а результат ПЦР-теста к началу встречи готов не был.

В декабре Дубов ответил на критику, связанную с его помощью норвежцу Магнусу Карлсену в матче за шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим. Он обратил внимание на то, что начал помогать норвежцу до того, как стал известен его соперник.

Дарья Коршунова
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