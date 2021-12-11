Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Крылья Советов
2:0
Завершен
Рубин
Россия - Премьер-Лига|18-й тур
ЦСКА
Сегодня
16:30 (Мск)
Арсенал
Россия - Премьер-Лига|18-й тур
Ростов
Сегодня
19:00 (Мск)
Урал
Россия - Премьер-Лига|18-й тур
Норвич Сити
Сегодня
20:30 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|16-й тур
Спорт

Российский шахматист объяснил помощь Карлсену в матче против Непомнящего

Российский шахматист Дубов заявил, что ему была полезна работа с норвежцем Карлсеном

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Российский гроссмейстер Даниил Дубов ответил на критику, связанную с его помощью норвежцу Магнусу Карлсену в матче за шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Шахматист обратил внимание на то, что начал помогать норвежцу до того, как стал известен его соперник. При этом он подчеркнул, что мог отказаться от работы секундантом у Карлсена после победы Непомнящего в поединке претендентов, однако не захотел этого делать.

Дубов посчитал, что это было противостояние двух личностей, а не сборных разных стран. «Ты помогаешь человеку, с которым у тебя лучше отношения. Или, как в моем случае, с которым гораздо полезнее поработать. Индивидуальный вид спорта. Раздувать большую национальную историю мне кажется абсурдным», — подытожил он.

В поединке за шахматную корону Карлсен переиграл Непомнящего со счетом 7,5:3,5. Норвежец добился досрочной победы за 11 партий, последняя из которых прошла 10 декабря. Поражение российского гроссмейстера в решающем матче чемпионата мира стало крупнейшим с 1993 года.

После поединка Дубова раскритиковали за то, что он был секундантом у норвежца. В частности, шахматист Сергей Шипов посчитал, что шахматиста не стоит привлекать к выступлениям за сборную России.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Устроившие драку в переходе в центре Москвы задержаны
Турецкий истребитель получит американский двигатель и российские технологии
Российский шахматист объяснил помощь Карлсену в матче против Непомнящего
Прокуратура передала в СКР дело о драке в подземном переходе в Москве
Травматолог высказался о катании детей на ватрушках
В Instagram объяснили идею вернуть хронологическую ленту постов
Российским судьям запретили использовать мат в официальных документах
Работающий из дома мужчина отсудил компенсацию за производственную травму
Новейший американский эсминец Zumwalt за девять миллиардов долларов проржавел
Сокуров назвал доносом просьбу властей Чечни проверить его спор с Путиным
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter