Российский шахматист объяснил помощь Карлсену в матче против Непомнящего

Российский гроссмейстер Даниил Дубов ответил на критику, связанную с его помощью норвежцу Магнусу Карлсену в матче за шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Шахматист обратил внимание на то, что начал помогать норвежцу до того, как стал известен его соперник. При этом он подчеркнул, что мог отказаться от работы секундантом у Карлсена после победы Непомнящего в поединке претендентов, однако не захотел этого делать.

Дубов посчитал, что это было противостояние двух личностей, а не сборных разных стран. «Ты помогаешь человеку, с которым у тебя лучше отношения. Или, как в моем случае, с которым гораздо полезнее поработать. Индивидуальный вид спорта. Раздувать большую национальную историю мне кажется абсурдным», — подытожил он.

В поединке за шахматную корону Карлсен переиграл Непомнящего со счетом 7,5:3,5. Норвежец добился досрочной победы за 11 партий, последняя из которых прошла 10 декабря. Поражение российского гроссмейстера в решающем матче чемпионата мира стало крупнейшим с 1993 года.

После поединка Дубова раскритиковали за то, что он был секундантом у норвежца. В частности, шахматист Сергей Шипов посчитал, что шахматиста не стоит привлекать к выступлениям за сборную России.

