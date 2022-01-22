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На Украине сократили перечень предполагающих воинский учет женщин профессий

МО Украины сократило до 20 список профессий, где женщины обязаны вставать на воинский учет

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Министерство обороны Украины (МО) сократило до 20 перечень профессий, где женщины обязаны вставать на воинский учет. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на сайте.

Известно, что новую редакцию приказа еще ждет согласование в Министерстве внутренних дел, Службе безопасности (СБУ) и Службе внешней разведки (СВР). «В новом приказе определены 14 специальностей и шесть профессий, получение которых предполагает постановку на военный учет», — написано в сообщении. Представители ведомства также пояснили, что постановка на учет предусматривается, поскольку все 20 этих профессий родственны около 100 военно-учетным специальностям.

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В пресс-службе заявили, что в список вошли специальности из разных сфер: медицины, электроники, связи, метрологии и картографии, финансов, бухгалтерского учета и аудита. Также в приказе указан механизм для пересмотра перечня в случае необходимости.

Сообщалось, что сократить перечень предполагающих воинский учет женщин профессий министра обороны Алексея Резникова попросил президент Украины Владимир Зеленский.

В декабре начальник Управления персонала Штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Горбач и военный комиссар Киевского областного территориального центра комплектования Валерий Куценко заявили, что в следующем году в стране все женщины в возрасте от 18 до 60 лет будут обязаны явиться в военкомат по месту жительства и выяснить, пригодны ли они для постановки на воинский учет в зависимости от своего образования и профессии. В противном случае их ждет штраф.

Марина Совина
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