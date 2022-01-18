Президент Украины Владимир Зеленский оценил петицию о воинском учете для женщин, заявив, что попросит министра обороны Алексея Резникова сократить перечень профессий, согласно которому женщин берут на воинский учет. Об этом говорится на сайте главы государства.

В ответе на петицию говорится, что Зеленский обратился к Резникову с просьбой уделить особое внимание решению таких вопросов, как существенное уточнение перечня специальностей и профессий, смежных соответствующей военно-учетной специальности, согласно которому женщины берутся на воинский учет военнообязанных, с учетом реальных потребностей обороны государства.

Также глава государства попросил министра проработать вопрос внедрения современных цифровых технологий в процедуры постановки на воинский учет для того, чтобы избежать обязательного личного присутствия женщин в территориальных центрах комплектования. Кроме того, Зеленский попросил урегулировать вопрос о порядке прохождения медицинского осмотра и применять взвешенные подходы касательно ответственности за несвоевременную постановку на воинский учет женщин.

Начальник Управления персонала Штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Горбач и военный комиссар Киевского областного территориального центра комплектования Валерий Куценко ранее заявили, что в 2022 году в стране все женщины в возрасте от 18 до 60 лет будут обязаны явиться в военкомат по месту жительства и выяснить, пригодны ли они для постановки на воинский учет в зависимости от своего образования и профессии. В противном случае их ждет штраф.