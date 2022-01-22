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Задержан один из подозреваемых в ограблении вдовы Градского

Полиция задержала 25-летнего таджикистанца, подозреваемого в краже денег вдовы Градского

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Полиция задержала одного из подозреваемых в ограблении вдовы народного артиста России, певца и композитора Александра Градского актрисы Марины Коташенко. Об этом сообщают «Известия».

По информации издания, речь идет о 25-летнем гражданине Таджикистана. Известно, что задержанный оказался работником на рынке. Согласно материалу, всего нападавших было трое. Один из них успел скрыться в Казахстане, личность третьего пока не установлена. Злоумышленники украли у Коташенко крупную сумму денег — 100 миллионов рублей.

В МВД России сообщили, что по факту ограбления было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».

Об ограблении вдовы Градского на трассе в подмосковном Наро-Фоминске стало известно 16 января. Трое вооруженных мужчин сымитировали ДТП, после чего подсели в автомобиль к Коташенко, заставили ее вернуться в подмосковный дом и похитили несколько миллионов рублей. В организации ограбления заподозрили прислугу в доме вдовы известного певца.

Градский скончался в Москве 28 ноября. Его доставили в больницу с подозрением на инсульт. К ухудшению здоровья привела перенесенная артистом в сентябре коронавирусная инфекция. Ему было 72 года.

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Таисия Косинцева
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