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Спорт

Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Оттаву»

«Вашингтон» обыграл «Оттаву» со счетом 3:2 в матче НХЛ, Александр Овечкин отметился дублем

Фото: Geoff Burke / Reuters

«Вашингтон» в овертайме обыграл «Оттаву» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), одержать победу помог дубль российского нападающего Александра Овечкина (42-я и 50-я минуты). Об этом в воскресенье, 23 января, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В составе победителей также отличился Никлас Бэкстрём (62), форвард Евгений Кузнецов отметился голевой передачей. В составе «Оттавы» шайбы забросили Томас Шабо (2) и Зак Сэнфорд (27).

Ранее в январе канадский журналист Майк Макинтайр поделился мнением о российском форварде. Он отметил, что Овечкин не проявляет абсолютно никаких признаков замедления и становится более сильным в свои зрелые спортивные годы. По мнению журналиста, это делает россиянина чудом природы.

С учетом этой игры Овечкин забросил 759 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Он все еще занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги, россиянина опережает Яромир Ягр (766). Лучшим бомбардиром НХЛ за всю историю считается центральный нападающий Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы. Второе место занимает Горди Хоу, в активе которого 801 гол.

Марина Совина
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