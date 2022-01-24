Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open

Россиянин Даниил Медведев вышел в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Результаты доступны на сайте турнира.

В четвертом круге спортсмен оказался сильнее американца Максима Кресси. Встреча продолжалась 3 часа и 30 минут и завершилась в четырех сетах со счетом 6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7) и 7:5.

В четвертьфинале соперником Медведева станет канадец Феликс Оже-Альяссим.

В 1/8 финала турнира Медведев обыграл голландца Ботика Ван де Зандшульпа. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:2. После победы спортсмена президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что результат был закономерен.

Australian Open завершится 30 января. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который не принимает участие в нынешнем розыгрыше из-за депортации из Австралии.