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Спорт

Медведев вышел в 1/8 финала Australian Open

Даниил Медведев вышел в 1/8 финала Australian Open, победив голландца Ван де Зандшульпа

Фото: Asanka Brendon Ratnayake / Reuters

Россиянин Даниил Медведев вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Результаты доступны на сайте турнира.

В третьем круге спортсмен оказался сильнее голландца Ботика Ван де Зандшульпа. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:2 и продолжалась один час и 57 минут. Следующим соперником Медведева станет победитель противостояния между австралийцем Кристофером О'Коннелом и американцем Максимом Кресси.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в интервью «Чемпионат.com» оценил победу россиянина, заявив, что результат был закономерен. «Даниил в нормальной форме, набирает. Пока все хорошо. Слабых соперников не бывает», — подчеркнул он.

Australian Open продлится 30 января. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.

Анастасия Борисова
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