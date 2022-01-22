Медведев вышел в 1/8 финала Australian Open

Россиянин Даниил Медведев вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Результаты доступны на сайте турнира.

В третьем круге спортсмен оказался сильнее голландца Ботика Ван де Зандшульпа. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:2 и продолжалась один час и 57 минут. Следующим соперником Медведева станет победитель противостояния между австралийцем Кристофером О'Коннелом и американцем Максимом Кресси.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в интервью «Чемпионат.com» оценил победу россиянина, заявив, что результат был закономерен. «Даниил в нормальной форме, набирает. Пока все хорошо. Слабых соперников не бывает», — подчеркнул он.

Australian Open продлится 30 января. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.