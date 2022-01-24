Обвиняемый в убийстве девочки в Тюмени предстанет перед судом

Завершено расследование уголовного дела в отношении Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве и изнасиловании восьмилетней Насти Муравьевой в Тюмени. Об этом в понедельник, 24 января, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Мужчину обвиняют по статьям 131, 132 и 105 («Убийство малолетнего, сопряженное с похищением и изнасилованием, насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Бережной сначала дал признательные показания, а затем от них отказался.

По данным следствия, преступление было совершено 30 июня 2021 года. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, встретил незнакомую девочку на лестничной площадке первого этажа одного из жилых домов на улице Судостроителей. Затем он обманом заманил ее к себе на съемную квартиру, где изнасиловал и задушил. После этого злоумышленник герметично упаковал тело ребенка и больше месяца хранил у себя дома в холодильнике, а 17 августа спрятал его в пакете на берегу озера Оброчное.

Тело погибшей нашли 19 августа. Вместе с ним, по словам источника «Ленты.ру», был обнаружен фрагмент газеты, по которой следователь Евгений Карчевский и установил убийцу — бывшего сотрудника милиции, ветерана боевых действий Виталия Бережного.

13 января сообщалось, что председатель СКР Александр Бастрыкин поручил установить новые видеокамеры в Тюмени после убийства Насти Муравьевой.