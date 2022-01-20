Обвиняемый в убийстве девочки в Тюмени заявил о пытке током и своей невиновности

40-летний Виталий Бережной заявил, что признался в убийстве 8-летней девочки в Тюмени под пытками и теперь настаивает на своей невиновности. Об этом сообщает ТАСС.

Обвиняемый обратился с жалобой на незаконный отказ в возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками правоохранительных органов в Ленинский районный суд Тюмени. На слушаниях мужчина утверждал, что на него было оказано давление и он себя оговорил. Бережной заявил, что его пытали током сотрудники полиции. Однако суд не стал рассматривать жалобу, выяснив, что обжалуемое постановление отменено руководителем следственного органа, в связи с чем суд прекратил производство по жалобе Бережного.

26 августа 2021 года Следственный комитет России заявил, что Бережной признался в убийстве и изнасиловании восьмилетней Насти Муравьевой. На допросе он рассказал, что утром 30 июня был в алкогольном и наркотическом опьянении. На лестничной площадке он встретил школьницу и заманил в квартиру, после чего связал скотчем, изнасиловал и задушил. По словам Бережного, тело убитой он несколько дней хранил в холодильнике, а затем переложил в коробку от бытовой техники, обмотал скотчем и 17 августа отнес на берег озера Оброчное.

Настя Муравьева пропала 30 июня. Ее тело со следами насильственной смерти нашли 19 августа в двух километрах от дома.