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Бастрыкин дал указание установить новые камеры в Тюмени после убийства ребенка

Бастрыкин поручил установить в Тюмени новые камеры после убийства восьмилетней девочки

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил установить новые дополнительные видеокамеры в Тюмени для обеспечения безопасности. Об этом в четверг, 13 января, сообщает РИА Новости.

Глава СКР дал такое указание по итогам расследования дела об убийстве восьмилетней девочки Насти Муравьевой летом 2021 года. Бастрыкин подчеркнул, что фигуранту дела Виталию Бережному уже предъявлено обвинение. Следователи собрали все необходимые доказательства, в частности, в холодильнике обвиняемого были обнаружены следы крови потерпевшей.

Школьница пропала без вести 30 июня. Ее тело нашли 19 августа возле озера в 2,5 километра от дома. В скором времени правоохранители смогли выйти на след предполагаемого убийцы. Полицейские вычислили его благодаря коробке из-под бытовой техники, которая и стала главной уликой в деле.

3 сентября 2021 года сообщалось, что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев вручил ведомственные награды сотрудникам уголовного розыска за раскрытие убийства Насти Муравьевой.

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Елизавета Новикова
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