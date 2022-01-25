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В США рассказали о провокационном полете российских Су-34 и Су-35 в Сирии

The Drive: российские самолеты в Сирии «следовали провокационному курсу»

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Российские и сирийские истребители совершили первое в своем роде совместное воздушное патрулирование вдоль границы Сирии с Израилем, рассказывает американское издание The Drive.

В публикации отмечается, что самолеты «следовали провокационному курсу, включавшему облет Голанских высот». В мероприятии со стороны Сирии участвовали МиГ-23 и МиГ-29, со стороны России — Су-34 и Су-35, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Издание отметило, что подобные полеты Сирия и Россия планируют проводить регулярно.

В публикации заключается, что совместные российско-сирийские воздушные патрули могут ограничить способность Израиля наносить удары по целям в Сирии.

В январе The Drive написало, что российский многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 не имеет аналогов в мире, являясь «одним из самых интригующих боевых самолетов в мире с уникальным внешним видом». В том же месяце издание написало, что «одним из аспектов, который особенно впечатляет в Су-34, является его способность нести ошеломляюще много топлива для тактического реактивного самолета, что позволяет выполнять некоторые потенциально очень дальние миссии даже без дозаправки в воздухе».

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Иван Потапов
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