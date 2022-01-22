В США раскрыли «сумасшедшие причуды» российского Су-34

Российский многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 не имеет аналогов в мире, являясь «одним из самых интригующих боевых самолетов в мире с уникальным внешним видом». «Сумасшедшие причуды» российского истребителя-бомбардировщика раскрыли в американском издании The Drive.

Согласно публикации, ключевой особенностью Су-34 выступает его передняя часть приплюснутой формы по прозвищу «Утенок», оборудованная радиолокационной станцией (РЛС) Ш141, за которой находится двухместная кабина летчика и штурмана-оператора с катапультными креслами К-36ДМ. Издание отмечает, что габариты кабины позволяют одному из членов экипажа встать или лечь в полный рост.

Ассенизационное устройство, используемое экипажем, согласно публикации, представляет собой «металлическую канистру с конусообразным отверстием на одном из концов». Издание отмечает наличие в кабине Су-34 пяти больших многофункциональных жидкокристаллических дисплеев, а также одного проекционного дисплея, используемого пилотом.

За способность «с высокой точностью атаковать наземные цели днем ​​и ночью» отвечает выдвижная оптическая система «Платан», обеспечивающая наведение, в частности, бомб КАБ-1500-Л. Данная система, по данным The Drive, «подходит для некоторых операций на больших высотах, но гораздо менее полезна на малых».

В хвостовой балке Су-34 находится вспомогательная силовая установка. Издание напоминает, что изначально на ее место планировалось установить РЛС обзора задней полусферы. В публикации отмечается, что истребитель-бомбардировщик получил шасси с тандемным расположением колес, позволяющее действовать с «суровых аэродромов».

В качестве средства радиоэлектронной разведки используется радар «Пика», средства радиоэлектронной борьбы — модуль «Хибины». «Вероятно, что в будущем с новыми улучшениями и дополнительным оружием Су-34 получит еще больше инновационных функций», — заключают в издании.

В январе The Drive написало, что «одним из аспектов, который особенно впечатляет в Су-34, является его способность нести ошеломляюще много топлива для тактического реактивного самолета, что позволяет выполнять некоторые потенциально очень дальние миссии даже без дозаправки в воздухе».

В декабре 2021 года «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны России сообщили, что в военном ведомстве принято решение о формировании новых подразделений, которые получат истребители-бомбардировщики Су-34.