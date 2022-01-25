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Изъятие 46 магазинов к автоматам Калашникова из посылок попало на видео

Из Ставропольского края посылками в США пытались отправить магазины к автоматам

В Ставропольском крае изъятие сотрудниками Федеральной таможенной службы (ФТС) военной продукции, которую пытались отправить в США по почте, попало на видео. Запись во вторник, 25 января, публикует ТАСС.

На кадрах видно, как таможенник разворачивает посылку и извлекает из нее магазины к автоматам Калашникова. На одном из них нацарапана надпись «Ты все равно умрешь не парься».

Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ФТС, в 11 международных посылках, отправленных от лица вымышленных адресантов, находились 46 магазинов к автоматам и пулеметам конструкции Калашникова. Экспертиза установила, что магазины производились по заказу Минобороны СССР и находились на вооружении в России.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось выйти на след подозреваемого. Позже в его доме и гараже было обнаружено 967 гильз, 1013 пуль и еще 172 магазина. Возбуждено дело по статье 226 («Контрабанда продукции военного назначения») УК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Елизавета Новикова
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