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Российскому космонавту после скандала выдали американскую визу

ТАСС: США выдали космонавту «Роскосмоса» Николаю Чубу въездную визу

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российскому космонавту Николаю Чубу после скандала с неполучением документов на въезд в США выдали американскую визу, сообщает ТАСС, ссылаясь на «Роскосмос».

«США выдали космонавту "Роскосмоса" Николаю Чубу въездную визу. В США космонавт едет для участия в тренировочной сессии в Космическом центре имени Джонсона, которую традиционно все космонавты проходят перед космическим полетом на МКС», — сказали в госкорпорации.

Как отметил «Роскосмос», невыдача визы Чубу «ставила под вопрос саму безопасность пребывания российского космонавта на МКС и безопасность американского сегмента станции в связи с неподготовленностью российского космонавта в случае нештатной ситуации».

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7 января

По мнению генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, отказ в визе российскому космонавту — «опасный прецедент для сотрудничества на Международной космической станции».

Руководитель госкорпорации пообещал запросить позицию главы НАСА Билла Нельсона касательно невыдачи США визы Чубу.

По словам источника ТАСС, США не предоставили Чубу визу без объяснения причин. Полет российского космонавта на Международную космическую станцию запланирован на весну 2023 года.

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Иван Потапов
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