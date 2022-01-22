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«Роскосмос» назвал последствия инцидента с визой российского космонавта для МКС

«Роскосмос»: невыдача визы США российскому космонавту может угрожать безопасности МКС

Фото: NASA

Отказ в выдаче американской визы космонавту Николаю Чубе может угрожать безопасности Международной космической станции (МКС). Возможные последствия инцидента с США назвал «Роскосмос». Об этом сообщает ТАСС.

«Возникшая ситуация ставит под вопрос саму безопасность пребывания российского космонавта на МКС и безопасность американского сегмента станции в связи с неподготовленностью российского космонавта в случае нештатной ситуации», — сказали в госкорпопрации.

Там же уточнили, что «возникает вопрос как минимум с изменением графика тренировок Николая Чуба к предстоящему на весну 2023 года полету». «Без лекций и практических занятий на макете американского сегмента, знакомства с работой его систем, понимания взаимодействия систем американского и российского сегмента, а также прохождения курса по действиям в аварийной ситуации в принципе невозможен полет в космос», — отметили в госкорпорации.

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7 января

По мнению генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, отказ в визе российскому космонавту — «опасный прецедент для сотрудничества на Международной космической станции».

Ранее руководитель госкорпорации пообещал запросить позицию главы НАСА Билла Нельсона касательно невыдачи США визы Чубу.

По словам источника ТАСС, США не выдали Чубу визу, который собирался направиться для участия в тренировочной сессии в Космическом центре имени Линдона Джонсона. Собеседник агентства уточнил, что во въездной визе российскому космонавту было отказано без объяснения причин. Полет Чуба на Международную космическую станцию запланирован на весну 2023 года.

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Иван Потапов
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