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В НАТО двумя словами оценили предложения России по гарантиям безопасности

В НАТО предложения РФ по гарантиям безопасности назвали неприемлемыми и нереалистичными

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

В НАТО российские предложения по гарантиям безопасности назвали неприемлемыми и нереалистичными. Такую оценку альянса приводит РИА Новости со ссылкой на дипломата.

Ранее глава Министерства иностранных дел России (МИД) Сергей Лавров заявил, что генсек блока Йенс Столтенберг потерял связь с реальностью. «Я давно никак не рассматриваю его заявлений. Он уже потерял связь с реальностью», — сказал руководитель ведомства.

Таким образом Лавров ответил на вопрос журналистов о том, как он оценивает заявление Столтенберга о возможности наращивания присутствия НАТО на восточном фланге. С этим предположением глава Североатлантического альянса выступил в интервью CNN.

25 января Столтенберг заявил, что НАТО ответит на предложения России по гарантиям безопасности в течение текущей недели. Он отметил, что организация уже завершает работу над письменным документом и отправит его параллельно с США.

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Варвара Кошечкина
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