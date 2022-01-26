Резцова высказалась об использовании мата иностранцами во время гонок
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась об использовании мата иностранцами во время гонок. Ее слова приводит «Комсомольская правда».
«Нечасто, но бывает, что иностранцы прут напролом. И мы им — ответку. Бывает, что и палкой приходится», — поделилась Резцова. Она отметила, что во время ее выступлений такое случалось и приходилось отвечать, но отечественные спортсменки сами никогда первыми не шли на конфликт.
Резцова подчеркнула, что в правилах ничего на этот счет не написано. «Мы сильнейшие, и, если они нас сбивают в бессильной злобе, мы отвечаем. Чтобы они уважали тебя и больше не лезли на рожон», — заявила она.
Ранее дочь олимпийской чемпионки, биатлонистка Кристина Резцова рассказала, что во время масс-старта на этапе Кубка мира в Антхольце многие спортсменки вели себя дерзко. «На меня Жулия Симон на первом круге материлась по-французски. Теперь знаю французский мат. Не сказать, что специально, но ее я не берегу никогда, потому что она сама себя так ведет всегда», — поделилась спортсменка.
2 января Анфиса Резцова критически высказалась в адрес норвежского лыжника Йоханнеса Клебо. Она назвала его редкостным любителем поныть, подчеркнув, что он совсем не умеет проигрывать.