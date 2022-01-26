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Резцова высказалась об использовании мата иностранцами во время гонок

Резцова о мате со стороны иностранцев в гонке: сами никогда первыми не шли на конфликт

Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась об использовании мата иностранцами во время гонок. Ее слова приводит «Комсомольская правда».

«Нечасто, но бывает, что иностранцы прут напролом. И мы им — ответку. Бывает, что и палкой приходится», — поделилась Резцова. Она отметила, что во время ее выступлений такое случалось и приходилось отвечать, но отечественные спортсменки сами никогда первыми не шли на конфликт.

Резцова подчеркнула, что в правилах ничего на этот счет не написано. «Мы сильнейшие, и, если они нас сбивают в бессильной злобе, мы отвечаем. Чтобы они уважали тебя и больше не лезли на рожон», — заявила она.

Ранее дочь олимпийской чемпионки, биатлонистка Кристина Резцова рассказала, что во время масс-старта на этапе Кубка мира в Антхольце многие спортсменки вели себя дерзко. «На меня Жулия Симон на первом круге материлась по-французски. Теперь знаю французский мат. Не сказать, что специально, но ее я не берегу никогда, потому что она сама себя так ведет всегда», — поделилась спортсменка.

2 января Анфиса Резцова критически высказалась в адрес норвежского лыжника Йоханнеса Клебо. Она назвала его редкостным любителем поныть, подчеркнув, что он совсем не умеет проигрывать.

Дарья Коршунова
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