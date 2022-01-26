Участникам Олимпиады в Пекине приготовили презервативы вопреки запрету

Организаторы Олимпийских игр в Пекине начали раздавать презервативы участникам соревнований вопреки антикоронавирусным запретам. Об этом сообщает Reuters.

Журналисты агентства, заселившиеся в отель в Китае, рассказали, что в номерах приготовлены по пять презервативов. Отмечается, что они упакованы в разноцветные конверты с изображением китайского фонарика.

При этом ранее сообщалось, что На Играх в Пекине спортсмены должны сохранять социальную дистанцию в два метра. Кроме того, требовалось, чтобы олимпийцы сократили физические взаимодействия.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Летом прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) разработал антисекс-кровати для олимпийцев, участвовавших в Играх в Токио. Организаторы соревнований захотели ограничить интимную жизнь спортсменов из-за коронавируса. Решение организаторов вызвало шквал шуток среди самих спортсменов.