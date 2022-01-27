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В «Векторе» отреагировали на вывод об отсутствии эффективности «ЭпиВакКороны»

В «Векторе» сочли преждевременным вывод ученых об отсутствии эффективности «ЭпиВакКороны»

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Вывод петербургских ученых об отсутствии эффективности вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» выглядит преждевременным. Об этом рассказал «Интерфаксу» разработчик из Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ) «Вектор» Роспотребнадзора.

Он предположил, что подобная реакция ученых могла быть вызвана недостаточным объемом выборки. Сотрудник «Вектора» отметил, что «ЭпиВакКорону» зачастую рекомендуют пожилым и тем, у кого имеются хронические заболевания.

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С помощью этой вакцины они стараются сократить возможные побочные эффекты, указал представитель центра.

Накануне сотрудники Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета в Петербурге по итогам первого сравнительного исследования эффективности всех российских вакцин на предмет защиты от дельта-штамма заявили, что эффективность «ЭпиВакКороны» составила минус 40 процентов.

Ранее помощник главы Министерства здравоохранения России Алексей Кузнецов уточнил, что закупку вакцины против COVID-19 «ЭпиВакКорона» регионы страны осуществляют по потребности.

На этой неделе стало известно, что производство вакцины «ЭпиВакКорона» приостановлено, а в регионы она не поставляется уже давно. Также были приведены данные реестра Росздравнадзора, согласно которым ни одна партия вакцин от коронавируса «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-H» не распределена по субъектам Федерации с начала 2022 года.

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Анна Щербакова
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