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Диетолог назвала восемь полезных для зрения продуктов

Диетолог Уильямс: батат, кейл и еще шесть продуктов крайне полезны для зрения

Фото: Unsplash

Диетолог Кэролин Уильямс назвала продукты, которые укрепляют здоровье глаз. Об этом написала на портале Yahoo Life.

Уильямс отметила, что витамин А крайне полезен для глаз, поскольку он укрепляет роговицу и повышает остроту зрения.
Нехватка этого витамина в организме характеризуется проблемами с синтезом зрительного пигмента родопсина, вследствие чего возникает так называемая куриная слепота — невозможность четко видеть предметы в сумерках или в темноте. Диетолог назвала восемь продуктов, богатых ретинолом (витамин А).

Первым в списке стал батат, в котором содержатся каротиноиды, действующие как антиоксиданты. Шпинат, кейл и яйца также способствуют улучшению здоровья глаз — они богаты лютеином и зеаксантином, которые защищают сетчатку. Действуя как антиоксиданты, эти пигменты поглощают значительное количество лучей синего света, не позволяя им проникать внутрь глаза, чтобы вызванные светом свободные радикалы не повредили клетки.

Диетолог рекомендовала включить в рацион содержащие цинк устрицы. «Цинк необходим для активации более 300 ферментов в организме, он поддерживает структуру и стабильность белков в сетчатке и защищает ее клетки, предотвращая и замедляя потерю зрения, наряду с другими антиоксидантами, такими как селен», — отметила она.

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Для защиты клеток всего организма, включая глаза, необходим и витамин Е, считает Уильямс. Для восполнения дефицита и поддержания нормального баланса этого витамина в организме она предлагает ежедневно съедать горстку миндаля. Тем, кто сталкивается с синдромом сухого глаза, специалист советует добавить в рацион жирную и богатую омега-3 рыбу, такую как форель, скумбрия, сардины и лосось.

Также Уильямс обратила внимание на папайю, в которой содержится замедляющий развитие катаракты ликопин и витамин C. Последней в списке стала фасоль: диетолог отметила, что для здоровья важно заменить продукты с высоким гликемическим индексом (например, рафинированные злаки, закуски и напитки с добавлением сахара) на продукты с низким гликемическим индексом и высоким содержанием клетчатки, такие как бобы и цельное зерно.

Ранее сообщалось, что диетологи назвали продукты, которые продлевают молодость кожи и помогают выглядеть на десять лет моложе своего возраста. В список попали помидоры и нерафинированное оливковое масло Extra Virgin.

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Евгения Черкасова
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