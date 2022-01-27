Появился снимок упавшего в Южно-Китайское море F-35

В сети появился снимок американского палубного истребителя F-35C Lightning II после падения в Южно-Китайское море. Самолет упал при попытке совершить посадку на авианосец. На фотографию обратил внимание Telegram-канал ChDambiev.

На опубликованном снимке виден F-35C в воде. Судя по пене, которая окружает самолет, фотографию сделали сразу после падения. Также видна пустая кабина пилота и отсутствие фонаря после катапультирования.

24 января пресс-служба Тихоокеанского флота Военно-морских сил (ВМС) США сообщила о падении F-35C в море. Самолет упал при попытке совершить посадку на авианосец «Карл Винсон». Пилот истребителя успешно катапультировался.

Ранее издание Military Watch назвало самые опасные истребители в Европе. В публикации отметили истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 Lightning II, который эксплуатируют военно-воздушные силы Норвегии, Италии, Бельгии и Голландии.

В сентябре в Средиземном море затонул F-35B Lightning II Королевского военно-морского флота Великобритании. Самолет упал во время планового полета. Комиссия установила, что причиной аварии стал дождевик, попавший в воздухозаборник самолета. Дождевик перекрыл поступление воздуха в двигатель, что не позволило самолету набрать скорость для взлета.