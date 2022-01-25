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Американский истребитель F-35 упал в Южно-Китайское море

Истребитель F-35 упал в Южно-Китайское море при попытке посадки на авианосец ВМС США

Фото: US Air Force / Reuters

Американский истребитель пятого поколения F-35 упал в Южно-Китайское море при попытке осуществить посадку на авианосец «Карл Винсон» ВМС США. Об этом сообщает пресс-служа американского Тихоокеанского флота.

Согласно пресс-релизу военных, инцидент произошел во время проведения плановых полетов 24 января. Пилот смог успешно катапультироваться и позже был спасен военным вертолетом, сейчас он находится в стабильном состоянии. Отмечается, что в результате происшествия пострадали семь моряков, троих из которых пришлось доставить в госпиталь на Филиппинах.

Ранее в ноябре британский F-35B Lightning II упал во время планового полета в Средиземное море. Причиной аварии стало то, что при взлете самолета порыв ветра сорвал полиэтиленовый дождевик с одного из моряков на палубе. Дождевик перекрыл воздухозаборник самолета. Из-за этого самолет потерял скорость и упал за борт.

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Марина Совина
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