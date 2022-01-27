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Модный дом дочери Рамзана Кадырова закрыл все магазины

Модный дом Firdaws, принадлежащий дочери Кадырова, сообщил о закрытии торговых точек

Фото: @firdaws_officiel

Все магазины чеченского модного дома Firdaws, которым с 2016 года управляет дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат, закрыты по техническим причинам. Об этом говорится в публикации, размещенной на странице компании в Instagram.

«Модный дом "Фирдавс" и все наши магазины по техническим причинам делают перерыв в своей работе», — сообщается в опубликованном посте. Точные причины принятого решения не называются, предполагаемые сроки открытия торговых точек не указаны, но подписчикам предложили следить за обновлениями.

«Дом исламской моды» Firdaws основала супруга Рамзана Кадырова Медни. Головной офис и производство Firdaws находятся в Грозном, а магазины, помимо столицы Чечни, расположены в Москве, Махачкале и Дубае.

В декабре счета Firdaws были заблокированы в связи с неуплатой налогов. Точная сумма задолженности не называлась, но исполнительное производства возбудили на 1,6 тысячи рублей. К концу января компания погасила долги.

Айшат Кадырова с 1 сентября 2020 года получила должность первого замминистра культуры. Спустя год она возглавила ведомство. В декабре дочь главы республики была награждена медалью «За заслуги перед Чеченской республикой». Позднее ее наградили медалью «За защиту прав человека».

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Платон Щукин
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