Педофилов в России предложили отправлять на урановые шахты

Осужденных педофилов в России для отбытия наказания нужно посылать на тяжелые и опасные работы — такие как добыча урана. Такое мнение в четверг, 27 января, в беседе с «Лентой.ру» высказал криминалист и бывший оперативник МВД России Михаил Игнатов.

Он считает, что в стране стоило бы пересмотреть формат отбытия наказания педофилами, убийцами и маньяками. Сегодня они сидят в своих камерах по 2-3 человека, молятся, читают книги и гуляют по полчаса в день, отметил криминалист.

«А ведь в России есть много тяжелых и опасных работ — скажем, добыча урана. Почему бы не отправить тех же педофилов на урановые шахты, конечно, под усиленной охраной? Там они могли бы приносить пользу государству», — рассказал Игнатов.

Ранее криминалист сообщил, что введение пожизненного наказания для педофилов-рецидивистов в России связано с увеличением числа случаев нападений на детей.

Закон о пожизненном заключении для педофилов в России Совет Федерации одобрил накануне, 26 января. Оно будет распространяться на педофилов-рецидивистов, которые совершили насильственные действия над несовершеннолетними, тех, кто совершил преступление впервые, но в отношении двух и более детей, а также в случае, если «указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления».