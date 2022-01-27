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Криминалист объяснил введение пожизненных сроков для педофилов в России

Криминалист Игнатов: пожизненные сроки для педофилов ввели из-за роста их нападений

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Введение пожизненного наказания для педофилов-рецидивистов в России связано с увеличением числа случаев нападений на детей в последнее время. Такое мнение в четверг, 27 января, в беседе с «Лентой.ру» высказал криминалист и бывший оперативник МВД России Михаил Игнатов.

«Причин (для введения пожизненных сроков — прим. "Ленты.ру") несколько. Во-первых, случаев нападений на детей в последнее время в стране стало больше. Во-вторых, педофилы стали чаще убивать своих жертв, чтобы те не могли их опознать. Типичный преступник боится, что ребенок расскажет о нападении родителям, те заявят в полицию — и это закончится для него тюрьмой», — объяснил Игнатов.

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По мнению криминалиста, сыграло свою роль и общественное негодование. В СМИ постоянно появляются новости о насилии над детьми: речь, в частности, идет о недавнем убийстве двумя педофилами пятилетней девочки в Костроме или расправе над двумя школьницами в Кузбассе. «Так что с ужесточением законодательства мы немного опоздали: проводить его надо было раньше», — отметил Игнатов.

Закон о пожизненном заключении для педофилов в России Совет Федерации одобрил накануне, 26 января. Оно будет распространяться на педофилов-рецидивистов, которые совершили насильственные действия над несовершеннолетними, тех, кто совершил преступление впервые, но в отношении двух и более детей, а также в случае, если «указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления».

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Владимир Шарапов
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