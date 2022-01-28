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Спорт

Азмун заявил о готовности умирать за «Зенит»

Сердар Азмун: еще три месяца буду умирать за «Зенит», без проблем, поеду во вторую команду

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун, подписавший контракт с немецким «Байером», прокомментировал возможный переход во вторую команду клуба. Его слова приводит РИА Новости.

«Еще три месяца я буду умирать за "Зенит", без проблем», — заявил иранский футболист. Он отметил, что готов выступать как с первой командой, так и со второй.

23 января стало известно, что в руководстве «Зенита» обсуждают применение к Азмуну штрафных санкций. Иранец нарушил протокол клуба, покинув отель и отправившись на подписание соглашение с «Байером». Форварду грозит денежный штраф. Кроме того, он может быть переведен во вторую команду.

Азмун договорился с «Байером» 22 января. Форвард должен присоединиться к новому клубу летом 2022-го. Однако в Германии также рассматривают досрочный переход игрока.

Азмун перешел в «Зенит» в феврале 2019 года. В текущем сезоне он сыграл в 15 матчах Российской премьер-лиги, в которых забил семь мячей и отдал одну передачу. Всего в составе сине-бело-голубых иранец принял участие в 79 матчах и отметился 52 голами.

Дарья Коршунова
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