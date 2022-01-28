Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В КНДР отреагировали на беспокойство других стран по поводу ракетных пусков

Постпред КНДР В ООН: недавние пуски ракет не были направлены против других стран

Фото: Reuters

Последние пуски ракет военными КНДР не были направлены против других стран. Таким образом постпред демократической республики в ООН Хан Тэ Сон отреагировал на беспокойство международного сообщества по поводу ракетных запусков. Об этом сообщает ТАСС.

«Недавно проведенное испытание — часть деятельности по выполнению среднесрочных и долгосрочных планов по развитию оборонной науки, и оно не представляло никакой угрозы для безопасности соседних стран и государств региона», — заявил северокорейский дипломат на пленарной сессии Конференции по разоружению в Женеве.

28 января стало известно, что с начала 2022 года военные КНДР провели шесть ракетных запусков. По данным издания Yonhap, во время последних испытаний, Северная Корея протестировала работу крылатой ракеты большой дальности и управляемой ракеты «земля-земля» 25 и 27 января соответственно. Лидер КНДР Ким Чен Ын не присутствовал на испытаниях.

Ранее США предложили отреагировать санкциями ООН на серии пусков ракет. Речь идет о пусках шести баллистических ракет с осени 2021 года, каждый из которых осуществлялся в нарушение резолюций Совбеза ООН. В ответ власти КНДР предупредили Вашингтон о «более жесткой реакции». Недавние пуски ракет в МИД КНДР назвали «осуществлением права на самооборону».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Медведев вышел в финал Australian Open
Путин обсудил с Макроном неучтенные требования России по гарантиям безопасности
Банки в России лишились сотен миллиардов рублей из-за противостояния с Западом
Россиянам предрекли увеличение части выплат при реорганизации ПФР
Лавров прокомментировал требование Минска о работе российских СМИ
В Калининграде задержали четверых участников драки со стрельбой
Появилось видео с места обнаружения тела утонувшей в проруби россиянки
Закон о запрете гомосексуальных сцен в кино запланировали принять летом
Сотрудница отеля раскрыла правду о чистоте постельного белья в номерах
В НАТО предложили «потаскать Украину за уши»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter