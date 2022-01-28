В КНДР отреагировали на беспокойство других стран по поводу ракетных пусков

Последние пуски ракет военными КНДР не были направлены против других стран. Таким образом постпред демократической республики в ООН Хан Тэ Сон отреагировал на беспокойство международного сообщества по поводу ракетных запусков. Об этом сообщает ТАСС.

«Недавно проведенное испытание — часть деятельности по выполнению среднесрочных и долгосрочных планов по развитию оборонной науки, и оно не представляло никакой угрозы для безопасности соседних стран и государств региона», — заявил северокорейский дипломат на пленарной сессии Конференции по разоружению в Женеве.

28 января стало известно, что с начала 2022 года военные КНДР провели шесть ракетных запусков. По данным издания Yonhap, во время последних испытаний, Северная Корея протестировала работу крылатой ракеты большой дальности и управляемой ракеты «земля-земля» 25 и 27 января соответственно. Лидер КНДР Ким Чен Ын не присутствовал на испытаниях.

Ранее США предложили отреагировать санкциями ООН на серии пусков ракет. Речь идет о пусках шести баллистических ракет с осени 2021 года, каждый из которых осуществлялся в нарушение резолюций Совбеза ООН. В ответ власти КНДР предупредили Вашингтон о «более жесткой реакции». Недавние пуски ракет в МИД КНДР назвали «осуществлением права на самооборону».