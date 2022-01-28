Президент Киргизии заявил о контроле над ситуацией на границе с Таджикистаном

Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что контролирует ситуацию на границе с Таджикистаном. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Уважаемые Кыргызстанцы! Ситуация на границе полностью на моем контроле. Даст Бог, мы решим все путем переговоров, мирно. Не беспокойтесь», — заявил президент.

Ранее пограничная служба Киргизии призвала Таджикистан прекратить огонь и сесть за стол переговоров, чтобы урегулировать проблемные вопросы. Киргизская сторона возложила ответственность за перестрелку на границе стран на пограничные войска Таджикистана, а также обвинила их в применении разведывательных беспилотных летательных аппаратов и намеренном провоцировании столкновений, которые привели к человеческим жертвам.

Перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана произошла 27 января. В ходе столкновения один человек погиб, еще 17 пострадали. По данным киргизской стороны, стрельбу устроили таджикские пограничники. В Душанбе с такой оценкой не согласны и заявляют, что столкновение спровоцировала атака на автомобили их граждан.

Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликта между местными жителями и пограничниками обеих стран. Причиной являются спорные участки, где невозможно определить четкую разметку границы между государствами.

