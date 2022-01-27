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Киргизия призвала Таджикистан сесть за стол переговоров

Пограничная служба Киргизии призвала Таджикистан прекратить огонь

Фото: Сыргак Бактыяров / РИА Новости

Пограничная служба Киргизии призвала Таджикистан прекратить огонь и сесть за стол переговоров, чтобы урегулировать проблемные вопросы. Соответствующее заявление ведомства цитирует РИА Новости.

Киргизская сторона возложила ответственность за перестрелку на границе стран на пограничные войска Таджикистана, а также обвинила их в применении разведывательных беспилотных летательных аппаратов и намеренном провоцировании столкновений, которые привели к человеческим жертвам.

Перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана произошла 27 января. В ходе столкновения один человек погиб, еще 17 пострадали. По данным киргизской стороны, стрельбу устроили таджикские пограничники. В Душанбе с такой оценкой не согласны и заявляют, что столкновение спровоцировала атака на автомобили их граждан.

Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликта между местными жителями и пограничниками обеих стран. Причиной являются спорные участки, где невозможно определить четкую разметку границы между государствами.

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Марина Совина
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