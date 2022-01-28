Тарпищев оценил крики Медведева в адрес судьи в полуфинале Australian Open

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил победу Даниила Медведева в полуфинале Australian Open. Его цитирует «Матч ТВ».

«В моменте с эмоциональным порывом виноват судья, подсказки со стороны запрещены», — прокомментировал Тарпищев крики спортсмена в адрес рефери. Он подчеркнул, что, если бы не психологический перепад в начале второго сета, россиянин выиграл бы в трех сетах. Глава теннисной федерации отметил, что Медведев в первом сете играл идеально для себя и показал сильное выступление.

Ранее 28 января Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса и вышел в финал Australian Open. Встреча завершилась со счетом 7:6, 4:6, 6:4, 6:1 в пользу россиянина. В финале Медведев встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.

Во время полуфинала Медведев вступил в перепалку с судьей. Инцидент произошел во втором сете при счете 4:5 в пользу Циципаса. Медведева возмутило, что отец грека подсказывает ему с трибун. «Его отец может говорить при каждом розыгрыше? Ты тупой? Его отец может говорить все время? Ты ответишь на мой вопрос? Посмотри на меня! Я тебе говорю!» — обратился Медведев к судье.

Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович. Он не принимает участие в нынешнем розыгрыше из-за депортации из Австралии.