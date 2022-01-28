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Спорт

Фигуристка Медведева оценила выход теннисиста Медведева в финал Australian Open

Фигуристка Медведева отреагировала на победу Медведева в полуфинале Australian Open
Евгения Медведева

Евгения Медведева. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Российская фигуристка Евгения Медведева подвела итоги полуфинального матча Australian Open между теннисистами Даниилом Медведевым и Стефаносом Циципасом. Спортсменка высказалась в Instagram.

«Мощь! Удачи в финале», — так россиянка оценила победу соотечественника. К записи она добавила смайлик, изображающий медведя.

Ранее в пятницу, 28 января, о выходе Медведева в финал турнира «Большого шлема» высказались футболист «Зенита» Артем Дзюба и главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков. Они оставили восторженные комментарии в Instagram теннисиста.

Медведев в полуфинальной встрече Australian Open победил грека Циципаса в четырех сетах (7:6, 4:6, 6:4, 6:1). Россиянин вышел в финал турнира «Большого шлема» в четвертый раз в карьере. За титул он поборется с испанцем Рафаэлем Надалем.

Алексей Гусев
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