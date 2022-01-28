Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Спартак М
2:2
Завершен
Слован Бр
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
УНИКС
Сегодня
19:00 (Мск)
ЦСКА
Евролига|Регулярный чемпионат. 21-й тур
Нант
Сегодня
23:00 (Мск)
Брест
Кубок Франции|1/8 финала
Оттава Сенаторз
Завтра
20:30 (Мск)
Анахайм Дакс
НХЛ - регулярный чемпионат
Филадельфия Флайерз
Завтра
21:00 (Мск)
Лос-Анджелес Кингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Айлендерс
Завтра
22:00 (Мск)
Сиэтл Кракен
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Дзюба и Кержаков обратились к Медведеву после его выхода в финал Australian Open

Артем Дзюба теннисисту Даниилу Медведеву после полуфинала Australian Open: ты — топище!

Скриншот: @medwed33

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отреагировал на победу российского теннисиста Даниила Медведева в полуфинале Australian Open. Игрок обратился к спортсмену в комментариях к его последнему посту в Instagram.

«Ты — топище!» — написал футболист. После него комментарий оставил главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков. «Еще один шаг на пути к истории!» — добавил специалист.

Ранее в пятницу, 28 января, Медведев в полуфинальной встрече Australian Open в четырех сетах (7:6, 4:6, 6:4, 6:1) победил греческого теннисиста Стефаноса Циципаса. Россиянин вышел в финал турнира «Большого шлема» в четвертый раз в карьере.

За титул российский теннисист, являющийся второй ракеткой мира, поспорит с Рафаэлем Надалем. Испанец находится на пятой строчке в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Матч начнется в воскресенье, 30 января, в 11:30 по московскому времени.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
В Госдуме рассказали об условиях перехода на четырехдневную рабочую неделю
Найден способ победить борщевик
Описана возможная роль Китая в конфликте России и НАТО
В Кремле рассказали о составе пула журналистов на Олимпиаде в Пекине
Минцифры выступило против запрета криптовалют в России
Названа дата выхода новой игры Кодзимы на ПК
Дзюба и Кержаков обратились к Медведеву после его выхода в финал Australian Open
Популярный рэпер похвастался новыми часами за 236 миллионов рублей
Порошенко посоветовал Зеленскому «прийти в сознание» и заправить танки горючим
В Казахстане люди вновь вышли на митинг
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter