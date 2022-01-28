Дзюба и Кержаков обратились к Медведеву после его выхода в финал Australian Open

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отреагировал на победу российского теннисиста Даниила Медведева в полуфинале Australian Open. Игрок обратился к спортсмену в комментариях к его последнему посту в Instagram.

«Ты — топище!» — написал футболист. После него комментарий оставил главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков. «Еще один шаг на пути к истории!» — добавил специалист.

Ранее в пятницу, 28 января, Медведев в полуфинальной встрече Australian Open в четырех сетах (7:6, 4:6, 6:4, 6:1) победил греческого теннисиста Стефаноса Циципаса. Россиянин вышел в финал турнира «Большого шлема» в четвертый раз в карьере.

За титул российский теннисист, являющийся второй ракеткой мира, поспорит с Рафаэлем Надалем. Испанец находится на пятой строчке в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Матч начнется в воскресенье, 30 января, в 11:30 по московскому времени.