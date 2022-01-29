Женскую сборную России по биатлону описали словами «закрытый клуб»

Двукратный олимпийский призер, бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев поделился мнением о женской команде страны. Его слова приводит ТАСС.

Драчев оценил победу на чемпионате Европы по биатлону экс-россиянки Алины Стремоус, представляющей с 2020 года Молдавию. «Девушка в российской команде никогда бы не вышла на международный уровень и не смогла бы выступать, пробиться через эти тернии к звездам», — заявил он. Специалист сравнил женскую сборную России с закрытым клубом и рассказал, что многие спортсменки предпочитают перейти в белорусскую или словацкую команду.

В ноябре Драчев раскритиковал раскол мужской сборной России на две группы. «Это путь к анархии — матери порядка, когда спортсмен делает то, что он хочет», — заявил он. Экс-глава СБР был удивлен, что многие биатлонисты сменили группу старшего тренера Юрия Каминского на команду Сергея Башкирова, который изначально рассматривался как молодежный тренер.

Российские биатлонисты завоевали на чемпионате Европы пять медалей. В индивидуальной гонке победительницей стала Евгения Буртасова, бронза — у Натальи Гербуловой. На счету мужской команды три серебряные медали. В индивидуальной гонке вторым финишировал Антон Бабиков, в спринте — Никита Поршнев, а в пасьюте — Петр Пащенко.