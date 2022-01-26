Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Коламбус Блю Джекетс
Завтра
03:00 (Мск)
Калгари Флэймз
НХЛ - регулярный чемпионат
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
03:00 (Мск)
Анахайм Дакс
НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Сан-Хосе Шаркс
НХЛ - регулярный чемпионат
Детройт Ред Уингз
Завтра
03:30 (Мск)
Чикаго Блэкхоукс
НХЛ - регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш
Завтра
06:00 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Российская биатлонистка завоевала золото на чемпионате Европы

Россиянка Евгения Буртасова выиграла индивидуальную гонку на чемпионате Европы по биатлону

Фото: Globallookpress.com

Российская биатлонистка Евгения Буртасова завоевала золото на чемпионате Европы, который проходит в Арбере. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

28-летняя россиянка выиграла индивидуальную гонку на 15 километров. Буртасова не допустила ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Ее результат — 44 минуты и 22,9 секунды. Второе место досталось молдавской спортсменке Алине Стремоус. Бронзу завоевала еще одна представительница России — Наталья Гербулова. Также на медаль претендовала россиянка Виктория Сливко, которая финишировала четвертой.

Ранее прошла индивидуальная гонка у мужчин. По ее итогам победителем стал норвежец Сверре Дален Аспенс. Серебро завоевал российский биатлонист Антон Бабиков.

Чемпионат Европы по биатлону завершится 30 января.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
В «Единой России» констатировали подготовку Украины к боевым действиям
Западные аналитики оценили возможность российского наступления на Украину
Пользователи Windows 11 пожаловались на «заикание» звука
Арестант покончил с собой в СИЗО Магнитогорска
Раскрыты новые подробности ограбления вдовы Градского
США вынудили Facebook отказаться от создания собственной криптовалюты
Молодость 50-летнего Джареда Лето на фото с голым торсом удивила фанатов
Франция призвала партнеров сделать все для продолжения диалога с Россией
В Москве введут новый стандарт работы поликлиник по приему граждан с ОРВИ
Глава ДНР прокомментировал предложение Турчака о поставках оружия
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter