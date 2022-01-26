Российская биатлонистка завоевала золото на чемпионате Европы

Российская биатлонистка Евгения Буртасова завоевала золото на чемпионате Европы, который проходит в Арбере. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

28-летняя россиянка выиграла индивидуальную гонку на 15 километров. Буртасова не допустила ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Ее результат — 44 минуты и 22,9 секунды. Второе место досталось молдавской спортсменке Алине Стремоус. Бронзу завоевала еще одна представительница России — Наталья Гербулова. Также на медаль претендовала россиянка Виктория Сливко, которая финишировала четвертой.

Ранее прошла индивидуальная гонка у мужчин. По ее итогам победителем стал норвежец Сверре Дален Аспенс. Серебро завоевал российский биатлонист Антон Бабиков.

Чемпионат Европы по биатлону завершится 30 января.