Бывший глава Союза биатлонистов России раскритиковал раскол в мужской сборной

Бывший глава СБР Владимир Драчев о расколе в мужской команде: это ведет к анархии

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев оценил раскол мужской сборной на две группы. Его слова приводит Metaratings.ru.

«Это путь к анархии — матери порядка, когда спортсмен делает то, что он хочет», — раскритиковал Драчев переход спортсменов от одного тренера сборной к другому.

Экс-глава СБР был удивлен, что многие биатлонисты сменили группу старшего тренера Юрия Каминского на команду Сергея Башкирова, который изначально рассматривался как молодежный тренер. «Время покажет, был ли этот выбор правильным», — отметил Драчев.

Также специалист подчеркнул, что все вопросы по составу в течение сезона должен решать только старший тренер, ведь именно на нем лежит ответственность за результат сборной на соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх.

Каминский возглавляет мужскую биатлонную сборную с мая 2020 года. В составе его группы готовятся Эдуард Латыпов, Карим Халили, Кирилл Стрельцов, Антон Бабиков, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов и Михаил Первушин. Под руководством Башкирова тренируются Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Максим Цветков, Александр Поварницын, Семен Сучилов, Кирилл Бажин, Денис Таштимеров и Василий Томшин.